Адаптивный карантин: Шмыгаль согласился с возможностью снизить ограничения на количество верующих в церквях
Об этом сообщает Правительственный портал.
На встрече обсуждался вопрос пересмотра запрета массовых богослужений.
В частности, речь шла о допуске большего числа прихожан в храмы.
Сообщается, что духовенство предоставило правительству ряд предложений по ослаблению карантина в церквях. Шмыгаль согласился с мнением о возможности пересмотра и смягчения требований о количестве прихожан на религиозных мероприятиях.
"Надеюсь, мы будем и дальше смягчать условия по мере того, как будет снижаться заболеваемость. Мы действительно хотим, чтобы наш карантин был адаптивный и эффективный, и мы вернулись к привычной жизни", - добавил премьер.
В то же время никакой информации о сроках пересмотра запретов на служение озвучено не было.
Напомним, 26 мая Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций пригласил встречу с премьер-министром Денисом Шмыгаля, чтобы Кабмин учел потребности религиозных граждан в малых храмах