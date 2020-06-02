Адаптивный карантин: Шмыгаль согласился с возможностью снизить ограничения на количество верующих в церквях

2 июня, 2020, 19:25

2 июня премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с главами церквей

Об этом сообщает Правительственный портал.

На встрече обсуждался вопрос пересмотра запрета массовых богослужений.

В частности, речь шла о допуске большего числа прихожан в храмы.

Сообщается, что духовенство предоставило правительству ряд предложений по ослаблению карантина в церквях. Шмыгаль согласился с мнением о возможности пересмотра и смягчения требований о количестве прихожан на религиозных мероприятиях.

"Надеюсь, мы будем и дальше смягчать условия по мере того, как будет снижаться заболеваемость. Мы действительно хотим, чтобы наш карантин был адаптивный и эффективный, и мы вернулись к привычной жизни", - добавил премьер.

В то же время никакой информации о сроках пересмотра запретов на служение озвучено не было.

Напомним, 26 мая Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций пригласил встречу с премьер-министром Денисом Шмыгаля, чтобы Кабмин учел потребности религиозных граждан в малых храмах