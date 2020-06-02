$2,3 млн, квартиры и два Land Cruser стоимостью якобы по $800: депутат от ОПЗЖ задекларировал доходы за 2019 год

2 июня, 2020, 21:22

Нардеп партии "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Суто Мамоян в 2019 году задекларировал две квартиры и автомобили, указав в декларации, что они стоили дешевле рыночных цен

Об этом сообщает Радио Свобода.

Нардеп партии "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Суто Мамоян в 2019 году задекларировал две квартиры и автомобили, указав в декларации, что они стоили дешевле рыночных цен.

Отмечается, что в декларации говорится, что 11 июля прошлого года Мамоян получил в собственность два элитных авто

Toyota Land Cruse 200 2017 и 2018 выпуска. В своей декларации каждую машину он оценил в 20 тыс. грн (рыночная стоимость таких автомобилей в 2019 году, по оценке аналитиков профильного автомобильного ресурса "Auto Ria", составляла от $62 тыс. за единицу).

Кроме того, 27 июня 2019 г. Мамоян стал владельцем двух квартир в столице на берегу Днепра площадью 124,7 и 125,1 кв. м.

Сообщается, что в декларации Мамояна каждая из этих квартир оценена в 500 тыс. гривен, при том что рыночная стоимость квартир такого метража в Киеве в этом комплексе в 2019 году, по данным эксперта по продаже недвижимости Варвары Бочай, стартовала от $1,2 тыс. за кв. м. По ее словам, приобрести такую недвижимость по цене, указанной в декларации Мамояна, было бы нереально, потому что она "значительно занижена".

Следовательно, цена каждой из двух квартир, указанных в декларации депутата Мамояна, занижена почти в восемь раз. Ведь квартиры с таким метражом и в этом комплексе по состоянию на июнь 2019 г. продавались за почти 4 млн грн.

Согласно декларации, доходы Мамояна в 2019 году составили:

- заработная плата, полученная до избрания депутатом по основному месту работы - ООО "Мяспром", где он работал заместителем директора (30 тыс. 975 грн / около 3,9 тыс. в месяц, если разделить на первые восемь месяцев 2019 года, когда Мамоян ни был депутатом)

- работа народным депутатом (155 тыс. 510 грн / около 39 тыс. в месяц, если разделить на четыре месяца, в течение которых Мамоян был народным депутатом)

- подарок от матери Гавяз Мамоян (1 млн грн в неденежной форме (эта сумма равна стоимости двух вышеупомянутых квартир, задекларированных Мамояном).

При этом сам Суто Мамоян, согласно декларации, имеет состояние в наличных: $2,3 млн и 2,6 млн грн, а также €340 тыс.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль за 2019 г. задекларировал дом, земельные участки, авто и заработал за прошлый год более 3,3 млн грн.

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