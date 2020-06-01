Зеленский утвердил состав Нацсовета антикоррупционной политики
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
В частности, в состав попали председатель Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и др.
В общем весь состав Нацсовета антикоррупционной политики выглядит так:
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Владимир Зеленский - президент Украины, председатель Национального совета,
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Андрей Ермак - руководитель ОП, заместитель председателя Национального совета,
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Арсен Аваков - министр внутренних дел,
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Иван Баканов - председатель Службы безопасности Украины,
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Андрей Боровик - исполнительный директор общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина" (по согласованию),
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Ирина Венедиктова - генеральный прокурор (по согласию)
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Андрей Гундер - президент Американской торговой палаты в Украине (по согласию),
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Алексей Данилов - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины,
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Анна Деревянко - исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (по согласию),
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Сергей Ионушас - заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию),
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Андрей Костин - председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики (по согласию),
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Алексею Любченко - председатель Государственной налоговой службы Украины, Сергей Марченко - министр финансов Украины,
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Роман Машовец - заместитель руководителя ОП,
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Денис Монастырский - председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию),
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Игорь Муратов - заместитель директора департамента обеспечения таможенного оформления Государственной таможенной службы Украины,
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Александр Новиков - председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции,
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Валерий Пацкан - председатель Счетной палаты (по согласованию),
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Анастасия Радина - председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию),
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Дмитрий Разумков - председатель Верховной Рады Украины (по согласию),
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Марчин Свенчицки - бизнес-омбудсмен (по согласию),
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Артем Сытник - директор Национального антикоррупционного бюро Украины,
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Андрей Смирнов - заместитель руководителя ОП,
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Александр Соколов - заместитель директора Государственного бюро расследований,
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Сергей Солодченко - первый заместитель председателя Государственной фискальной службы,
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Руслан Стефанчук - первый заместитель председателя Верховной Рады Украины (по согласию),
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Игорь Уманский - советник руководителя ОП (вне штата)
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Николай Хавронюк - директор по научного развития Центра политико-правовых реформ (по согласию),
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Назар Холодниський - заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (по согласию),
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Игорь Черкасский - председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины,
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Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий Украины,
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Галина Янченко - заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию).
Отметим, Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики занимается подготовкой и представлением президенту предложений по антикоррупционной стратегии, осуществляет анализ состояния противодействия коррупции, оценивает состояние рекомендаций международных организаций по предотвращению коррупции.
Вместе с тем, в обязанности Нацсовета входит подготовка предложения по законопроектам, проектам других нормативно-правовых актов.
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