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Espreso.tvОбществоЗеленский утвердил состав Нацсовета антикоррупционной политики

Зеленский утвердил состав Нацсовета антикоррупционной политики


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В частности, в состав попали председатель Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и др.

В общем весь состав Нацсовета антикоррупционной политики выглядит так:

  • Владимир Зеленский - президент Украины, председатель Национального совета,

  • Андрей Ермак - руководитель ОП, заместитель председателя Национального совета,

  • Арсен Аваков - министр внутренних дел,

  • Иван Баканов - председатель Службы безопасности Украины,

  • Андрей Боровик - исполнительный директор общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина" (по согласованию),

  • Ирина Венедиктова - генеральный прокурор (по согласию)

  • Андрей Гундер - президент Американской торговой палаты в Украине (по согласию),

  • Алексей Данилов - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины,

  • Анна Деревянко - исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (по согласию),

  • Сергей Ионушас - заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию),

  • Андрей Костин - председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики (по согласию),

  • Алексею Любченко - председатель Государственной налоговой службы Украины, Сергей Марченко - министр финансов Украины,

  • Роман Машовец - заместитель руководителя ОП,

  • Денис Монастырский - председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию),

  • Игорь Муратов - заместитель директора департамента обеспечения таможенного оформления Государственной таможенной службы Украины,

  • Александр Новиков - председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции,

  • Валерий Пацкан - председатель Счетной палаты (по согласованию),

  • Анастасия Радина - председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию),

  • Дмитрий Разумков - председатель Верховной Рады Украины (по согласию),

  • Марчин Свенчицки - бизнес-омбудсмен (по согласию),

  • Артем Сытник - директор Национального антикоррупционного бюро Украины,

  • Андрей Смирнов - заместитель руководителя ОП,

  • Александр Соколов - заместитель директора Государственного бюро расследований,

  • Сергей Солодченко - первый заместитель председателя Государственной фискальной службы,

  • Руслан Стефанчук - первый заместитель председателя Верховной Рады Украины (по согласию),

  • Игорь Уманский - советник руководителя ОП (вне штата)

  • Николай Хавронюк - директор по научного развития Центра политико-правовых реформ (по согласию),

  • Назар Холодниський - заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (по согласию),

  • Игорь Черкасский - председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины,

  • Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий Украины,

  • Галина Янченко - заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию).

Отметим, Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики занимается подготовкой и представлением президенту предложений по антикоррупционной стратегии, осуществляет анализ состояния противодействия коррупции, оценивает состояние рекомендаций международных организаций по предотвращению коррупции.

Вместе с тем, в обязанности Нацсовета входит подготовка предложения по законопроектам, проектам других нормативно-правовых актов.

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