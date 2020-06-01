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Espreso.tvОбществоЗеленский просит не втягивать Украину в выборы в США

Зеленский просит не втягивать Украину в выборы в США


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский просит не втягивать Украину в выборы американского президента, которые состоятся этой осенью

Об этом он заявил в интервью The Telegraph .

Сообщается, что Зеленский против того, чтобы страну снова втягивали в политические игры в США. Он также не хочет, чтобы политический альянс Киева и Вашингтона был подорван.

"Зачем надо снова вовлекать в это Украину? ... Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента", - заявил он.

По его словам, Украина не намерена влиять на выборы в любой стране, как и на внутри- или внешнеполитическую ситуацию.

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Также уточняется, что комментарии Зеленского были получены в связи со скандальной публикацией разговоров бывшего руководства Украины и США о генеральном прокуроре и финансовой помощи.

"Послушайте, я ничего не знаю о деталях этого соглашения. И было ли это соглашение достигнуто или не достигнуто, или существовало ли это соглашение вообще ... Меня интересует только то, как можно было подслушать Офис президента Украины", - добавил Зеленский.

  • 19 мая 2020 нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
  • На записях якобы обсуждается получения "1 млрд долларов в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции". Записи, как отмечает Деркач, датируются 2015-2016 годами.
  • В штабе Байдена назвали пленки Деркача, где бывший вице-президент якобы разговаривает с Порошенко, отредактированной ерундой .
  • Пятый президент Порошенко назвал "пленки Деркача" масштабной спецоперацией против Украины и допустил, что к ней может быть причастен Офис президента Украины.
  • 21 мая Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о якобы вмешательстве Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.
  • Байден является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в 2020 году.
  • Согласно последним опросам , электоральная преимущество демократа перед президентом Трампом составляет от 10%.

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