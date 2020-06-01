Изнасилование в Кагарлыке: в деле могут появиться новые подозреваемые - глава правоохранительного комитета Рады
Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает РБК-Украина.
По его словам, если выяснится, что о преступлении знали другие работники полиции и не приняли меры для его прекращения, их также могут привлечь к ответственности.
"Относительно того, были выстрелы в отделении и были свидетели из правоохранительных органов, которые видели это преступление, но не прекратили его. Это также является следующей квалификацей, это покрытие тяжкого и особо тяжкого преступления, а именно о таком преступлении говорится", - сказал Монастырский.
Нардеп отметил, что сейчас на возможную причастность к преступлению проверяют весь состав полицейского отделения Кагарлык, в том числе руководство.
"Речь идет о том, знал ли руководитель, в его отделении осуществляются допросы. Несмотря на очевидный ответ следствие устанавливает и в ближайшее время предоставит такой ответ", - сказал Монастырский.
- Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции.
- После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован, насильников задержали, а остальным работникам отделения назначена переаттестация.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлыка Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полции после этого случая.
- 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете кагарлыкского отделения полиции.
- Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева арестовал второго полицейского из Кагарлыка Николая Кузива, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.