Изнасилование в Кагарлыке: в деле могут появиться новые подозреваемые - глава правоохранительного комитета Рады

1 июня, 2020, 21:45

В деле об изнасиловании женщины полицейскими в Кагарлыке Киевской области могут появиться новые подозреваемые - люди, которые могли знать о преступлении и не принять меры для его прекращения

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает РБК-Украина.

По его словам, если выяснится, что о преступлении знали другие работники полиции и не приняли меры для его прекращения, их также могут привлечь к ответственности.

"Относительно того, были выстрелы в отделении и были свидетели из правоохранительных органов, которые видели это преступление, но не прекратили его. Это также является следующей квалификацей, это покрытие тяжкого и особо тяжкого преступления, а именно о таком преступлении говорится", - сказал Монастырский.

Нардеп отметил, что сейчас на возможную причастность к преступлению проверяют весь состав полицейского отделения Кагарлык, в том числе руководство.

"Речь идет о том, знал ли руководитель, в его отделении осуществляются допросы. Несмотря на очевидный ответ следствие устанавливает и в ближайшее время предоставит такой ответ", - сказал Монастырский.