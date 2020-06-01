Итальянский футбольный клуб представил новую эмблему

1 июня, 2020, 15:44

Футбольный клуб "Верона", который выступает в итальянской Серии А, представил новую официальную эмблему

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

С новой эмблемой "Верона" начнет выступать с 1 июля 2020 года. Обновленный логотип "желто-синих", по сравнению со старым, выполненн в более современном минималистическом стиле.

В турнирной таблице Серии А "Верона" занимает восьмую позицию. За 25 туров клуб набрал 35 очков.