 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИнвесторы в "зеленую" энергетику обратились к Зеленскому: хотят личной встречи

Инвесторы в "зеленую" энергетику обратились к Зеленскому: хотят личной встречи

Сразу три ассоциации производителей энергии "зеленой" генерации обратились в совместном письме к президенту Владимиру Зеленскому с объяснением проблем отрасли и угроз развития сектора возобновляемой энергетики, а также попросили личной встречи

Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

В письме указано, что несмотря на плюсы начала работу рынка электрической энергии 2019 года, обнаружено много его несовершенств, которые угрожают области возобновляемой энергетики.

Ассоциации готовы обнародовать все необходимые данные, цифры и факты, свидетельствующие о прошлогоднем успешный состояние развития отрасли, ее положительное влияние на рынок электрической энергии, наполнения государственного бюджета.

"За 12 лет существования системы государственной поддержки возобновляемой энергетики, инвесторы неоднократно доказывали свое стремление и способность договариваться. В течение этого времени была отменена льгота по налогу на прибыль, снижен "зеленый "тариф для солнечных электростанций в четыре раза, введена аукционная модель развития отрасли, сокращенно срок действия технических условий на присоединение к электрическим сетям, добровольно остановлено девелопмент многих проектов, а также списаны сотни миллионов гривен в качестве убытков ", - говорится в письме.

Письмо подписала Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, Украинская ветроэнергетическая ассоциация и Европейско-украинское энергетическое агентство, представляющие подавляющее большинство украинских и иностранных инвесторов в "зеленую" энергетику.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июня, 2020 понедельник

больше новостей

1 июня, 2020 понедельник

31 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать