Инвесторы в "зеленую" энергетику обратились к Зеленскому: хотят личной встречи
Об этом говорится в совместном заявлении организаций.
В письме указано, что несмотря на плюсы начала работу рынка электрической энергии 2019 года, обнаружено много его несовершенств, которые угрожают области возобновляемой энергетики.
Ассоциации готовы обнародовать все необходимые данные, цифры и факты, свидетельствующие о прошлогоднем успешный состояние развития отрасли, ее положительное влияние на рынок электрической энергии, наполнения государственного бюджета.
"За 12 лет существования системы государственной поддержки возобновляемой энергетики, инвесторы неоднократно доказывали свое стремление и способность договариваться. В течение этого времени была отменена льгота по налогу на прибыль, снижен "зеленый "тариф для солнечных электростанций в четыре раза, введена аукционная модель развития отрасли, сокращенно срок действия технических условий на присоединение к электрическим сетям, добровольно остановлено девелопмент многих проектов, а также списаны сотни миллионов гривен в качестве убытков ", - говорится в письме.
Письмо подписала Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, Украинская ветроэнергетическая ассоциация и Европейско-украинское энергетическое агентство, представляющие подавляющее большинство украинских и иностранных инвесторов в "зеленую" энергетику.
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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды завершает переговоры с инвесторами , которые вложили около 10 млрд евро в проекты возобновляемой энергетики в Украине.
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Впоследствии в СМИ попала информация, что правительство предлагает инвесторам, которые построили в Украине ветроэлектростанции, согласиться на добровольное снижение "зеленого" тарифа на 12,5% , а инвесторам, которые построили солнечные электростанции - на 25%.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что от подписания меморандума между украинской властью и производителями электрической энергии из возобновляемых источников относительно реструктуризации "зеленых" тарифов выигрывает в первую очередь конечный потребитель .
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