Инвесторы в "зеленую" энергетику обратились к Зеленскому: хотят личной встречи

1 июня, 2020, 13:33

Сразу три ассоциации производителей энергии "зеленой" генерации обратились в совместном письме к президенту Владимиру Зеленскому с объяснением проблем отрасли и угроз развития сектора возобновляемой энергетики, а также попросили личной встречи

Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

В письме указано, что несмотря на плюсы начала работу рынка электрической энергии 2019 года, обнаружено много его несовершенств, которые угрожают области возобновляемой энергетики.

Ассоциации готовы обнародовать все необходимые данные, цифры и факты, свидетельствующие о прошлогоднем успешный состояние развития отрасли, ее положительное влияние на рынок электрической энергии, наполнения государственного бюджета.

"За 12 лет существования системы государственной поддержки возобновляемой энергетики, инвесторы неоднократно доказывали свое стремление и способность договариваться. В течение этого времени была отменена льгота по налогу на прибыль, снижен "зеленый "тариф для солнечных электростанций в четыре раза, введена аукционная модель развития отрасли, сокращенно срок действия технических условий на присоединение к электрическим сетям, добровольно остановлено девелопмент многих проектов, а также списаны сотни миллионов гривен в качестве убытков ", - говорится в письме.

Письмо подписала Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, Украинская ветроэнергетическая ассоциация и Европейско-украинское энергетическое агентство, представляющие подавляющее большинство украинских и иностранных инвесторов в "зеленую" энергетику.