Военные на Донбассе за май ликвидировали почти 50 оккупантов, - штаб
1 июня, 2020, 15:52
"По подтвержденным данным разведки, потери вооруженных формирований РФ за прошлый месяц составили:
Разведка предоставила данные о потерях оккупантов на Донбассе за май: ликвидировано 49 человек из состава вооруженных формирований РФ
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
"По подтвержденным данным разведки, потери вооруженных формирований РФ за прошлый месяц составили:
ликвидированы - 49 человек; ранены и травмированы - 94 человека", - говорится в сообщении.
Украинские военные также уничтожили два минометы калибра 120 мм, два беспилотных летательных аппарата и три военных автомобиля оккупантов.