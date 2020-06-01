Военные на Донбассе за май ликвидировали почти 50 оккупантов, - штаб

1 июня, 2020, 15:52

Разведка предоставила данные о потерях оккупантов на Донбассе за май: ликвидировано 49 человек из состава вооруженных формирований РФ

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"По подтвержденным данным разведки, потери вооруженных формирований РФ за прошлый месяц составили:

ликвидированы - 49 человек; ранены и травмированы - 94 человека", - говорится в сообщении.

Украинские военные также уничтожили два минометы калибра 120 мм, два беспилотных летательных аппарата и три военных автомобиля оккупантов.