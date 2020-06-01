Во Львове три человека выпали с балкона из-за обвала перил: пострадавших госпитализированы

1 июня, 2020, 08:14

Во Львове на улице Литвиненко три человека выпали с балкона второго этажа из-за обвала перил

Об этом сообщили на горячей линии Львова.

"По предварительной информации врачей скорой помощи, пострадавшие: женщина 32-х лет - закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поясницы; мужчина 38 лет - закрытый перелом нижней трети обеих предплечий, ЗЧМТ; мужчина 34-х лет - ушиб правого плеча", - говорится в сообщении.