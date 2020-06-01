 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо Львове три человека выпали с балкона из-за обвала перил: пострадавших госпитализированы

Во Львове три человека выпали с балкона из-за обвала перил: пострадавших госпитализированы

Во Львове на улице Литвиненко три человека выпали с балкона второго этажа из-за обвала перил

Об этом сообщили на горячей линии Львова.

"По предварительной информации врачей скорой помощи, пострадавшие: женщина 32-х лет - закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поясницы; мужчина 38 лет - закрытый перелом нижней трети обеих предплечий, ЗЧМТ; мужчина 34-х лет - ушиб правого плеча", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины имели признаки алкогольного опьянения.

Всех пострадавших госпитализированы в городскую больницу скорой помощи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июня, 2020 понедельник

31 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

1 июня, 2020 понедельник

31 мая, 2020 воскресенье

30 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать