В Виннице представили нового руководителя полиции Ищенко. Волонтер Синицын обвинил его в поддержке антимайданивцев в Одессе

1 июня, 2020, 14:13

Главное управление Национальной полиции в Винницкой области возглавил Иван Ищенко, который ранее был заместителем начальника ГУ ЧП в Одесской области

Нового руководителя винницкой милиции представил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, передает винницкое издание Vежа .

Отмечается, что накануне общественный деятель, волонтер Роман Балан (Синицын), который в свое время возглавлял одну из аттестационных комиссий МВД, написал в Facеbook, что Ищенко известен тем, что во время событий 2 мая 2014 года в Одессе находился на одной стороне с антиукраинскими мятежниками .

"2 мая 2014 года в Одессе Ищенко с Фучеджи (бывший заместитель начальника ГУ МВД, бежал из Украины - ред.) И другими мусорами стояли на одной стороне с пророссийскими и российскими наемниками, из автоматического оружия расстреливали протестующих. Помогали и координировали сепаров", - написал Синицын.

Он также распространил скриншот с видео, на котором Иван Ищенко 2 мая 2014 года зафиксирован рядом с мятежниками, стреляющие из-за спин полиции в сторону украинских активистов.

"Доказательств самом деле больше, но этот черт не в тюрьме и не убежал в Приднестровье", - отметил Синицын.

Он отметил, что после 2014 года Иван Ищенко стремительно поднимался по карьерной лестнице при главе ГУ Нацполиции Одесской Дмитрию Головину, был начальником управления превентивной деятельности ГУНП.

Как известно, Иван Ищенко в 2005 году окончил Одесский государственный университет внутренних дел. В 2011-2013 годах возглавлял Одесской Тарутинское отделение милиции, затем проходил стажировку в облуправлении ВС. После этого некоторое время возглавлял Овидиопольский райотдел, занимал должность начальника управления общественной безопасности областного УВД.

В феврале 2019 года полковник полиции Ищенко защитил в Харьковском национальном университете внутренних дел диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук ( «Административно-правовые основы осуществления подразделениями Национальной полиции Украины ювенальной превенции»).

Женат, воспитывает двух сыновей. Жена - Кристина Ищенко - работает в муниципальной инспекции по благоустройству.

Напомним, во время противостояния в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек, около 250 получили ранения. Большинство погибших были одесситами и жителями области.

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