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Espreso.tvОбществоВ Украине возобновили межобластное автобусное сообщение

В Украине возобновили межобластное автобусное сообщение


фото: rivnenews
С 1 июня в Украине восстанавливаются межобластные транспортные перевозки

Об этом с автостанции Выдубичи в Киеве рассказал корреспондент Илья Евлаш для Еспресо.TV .

"Приветствую, студия, отныне со станции Выдубичи начинают курсировать автобусы до таких городов, как Запорожье, Днепр, Харьков, Херсон и другие", - рассказал корреспондент.

В диспетчерской вокзала отметили, что в день запуска перевозок только оценивают ситуацию, как многие пассажиры они смогут перевезти.

С сегодняшнего дня в больших автобусах пассажиров рассаживают таки чтобы соблюдать дистанцию: один пассажир на два места и через одного чтобы не было контакта.

В автобус пассажиров пускают только в масках и перчатках. Перевозчикам измеряют температуру перед поездками.

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