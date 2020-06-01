В Украине возобновили межобластное автобусное сообщение
Об этом с автостанции Выдубичи в Киеве рассказал корреспондент Илья Евлаш для Еспресо.TV .
"Приветствую, студия, отныне со станции Выдубичи начинают курсировать автобусы до таких городов, как Запорожье, Днепр, Харьков, Херсон и другие", - рассказал корреспондент.
В диспетчерской вокзала отметили, что в день запуска перевозок только оценивают ситуацию, как многие пассажиры они смогут перевезти.
С сегодняшнего дня в больших автобусах пассажиров рассаживают таки чтобы соблюдать дистанцию: один пассажир на два места и через одного чтобы не было контакта.
В автобус пассажиров пускают только в масках и перчатках. Перевозчикам измеряют температуру перед поездками.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb