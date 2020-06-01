В Турции открывают кафе, бассейны и позволяют междугородние поездки

Об этом сообщает Hurriyet .

Сегодня открываются рестораны, кондитерские, кафе, чайные сады, бассейны и горячие источники. В то же время, парки развлечений остаются закрытыми.

Ресторанам и кафе рекомендуется строго соблюдать правила гигиены. Столы должны быть на расстоянии 1,5 метра друг от друга, в то время как клиентам будут предоставлены единовременные столовые приборы. При обслуживании клиентов персонал будет носить маски и перчатки. Все они будут работать до 10:00 вечера.

Пляжи, парки, сады, курсы вождения, археологические памятники, библиотеки, молодежные центры и лагеря, а также музеи также могут возобновить работу. Правительство сняло ограничения на междугородние поездки, которые впервые были введены в 31 провинции в начале апреля.

Но ограничения на передвижение по-прежнему будут распространяться на лиц старше 65 лет и до 18 лет. Дети до 18 лет могут выходить на улицу по средам и пятницам с 14:00 до 20:00.

Однако Министерство внутренних дел отдельно объявило, что детям в возрасте до 18 лет будет разрешено путешествовать в города и между городами вместе со своими родителями.

План нормализации предусматривает, что все государственные служащие, находящиеся в административном отпуске или работают удаленно, возвращаются на работу с 1 июня. Между тем призывников начали освобождать от своих военных баз 31 мая. Освобождение призывников были отложены на месяц в рамках антивирусных мероприятий.

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