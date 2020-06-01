В ОРЛО на здании школы написали "Слава Украине". ФОТОФАКТ
1 июня, 2020, 21:42
В городе Суходольск на оккупированной части Луганской области неизвестные на здании школы написали "Слава Украине"
Об этом сообщает 0642.ua .
Фото было опубликовано в одном из паблик "ЛНР".
В комментариях стали сразу угрожать автору.
"Не хочешь на подвал прокатиться?", - написал один из участников обсуждения.
Нашлись в комментариях и те, кто поддержали надпись.
"Ну, слава лугандону не за что писать. Кроме нищеты, эта свалка ничего не принес", - прокомментировал публикацию один из жителей ОРЛО.