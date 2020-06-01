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Espreso.tvОбществоВ ОРЛО на здании школы написали "Слава Украине". ФОТОФАКТ

В ОРЛО на здании школы написали "Слава Украине". ФОТОФАКТ


фото: 0642.ua
В городе Суходольск на оккупированной части Луганской области неизвестные на здании школы написали "Слава Украине"

Об этом сообщает 0642.ua .

Фото было опубликовано в одном из паблик "ЛНР".

В комментариях стали сразу угрожать автору.

"Не хочешь на подвал прокатиться?", - написал один из участников обсуждения.

Нашлись в комментариях и те, кто поддержали надпись.

"Ну, слава лугандону не за что писать. Кроме нищеты, эта свалка ничего не принес", - прокомментировал публикацию один из жителей ОРЛО.

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