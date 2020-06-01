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Espreso.tvОбществоВ ОПУ обсуждают идею ограничить общение Зеленского со СМИ кругом определенных журналистов

В ОПУ обсуждают идею ограничить общение Зеленского со СМИ кругом определенных журналистов


фото: reuters
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал об идее создания президентского пула СМИ, в который войдут 20-25 журналистов

Об этом он сообщил в интервью изданию "Вести".

"Думаю, нам необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции или брифинги. В нем должно быть 20-25 представителей СМИ, не более - так делается в разных странах Европы, в США. Тогда разговор получается предметным и продуктивным. И это не значит, что мы закрываемся от других СМИ", - сказал Тимошенко.

Он добавил, что при введении этого плана будут учитывать реакцию журналистского сообщества.

"Понимаем, что будет много недовольных. Но это самая продуктивная и рабочая схема. Чтобы пришли 25 аккредитованных журналистов  и получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждения, светской беседы", - говорит он.

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