В ОПУ обсуждают идею ограничить общение Зеленского со СМИ кругом определенных журналистов
Об этом он сообщил в интервью изданию "Вести".
"Думаю, нам необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции или брифинги. В нем должно быть 20-25 представителей СМИ, не более - так делается в разных странах Европы, в США. Тогда разговор получается предметным и продуктивным. И это не значит, что мы закрываемся от других СМИ", - сказал Тимошенко.
Он добавил, что при введении этого плана будут учитывать реакцию журналистского сообщества.
"Понимаем, что будет много недовольных. Но это самая продуктивная и рабочая схема. Чтобы пришли 25 аккредитованных журналистов и получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждения, светской беседы", - говорит он.