В Минфине объяснили, почему МВФ отказался от трехлетней программы для Украины

1 июня, 2020, 11:11

Министр финансов Сергей Марченко объяснил причины отказа Международного валютного фонда в трехлетней программе

Главными причинами являются экономический кризис и пандемия, сообщил министр заявил в интервью РБК-Украина .

Министр отметил, что Украина выполнила все необходимые обязательства, и причиной изменения программы МВФ является то, что там не открывают сейчас программы EFF (Extended Fund Facility, программа расширенного финансирования, - ред.) Ни для кого.

"Основной аргумент: МВФ говорит, что мы - в экономическом кризисе и мы не можем спланировать программу на три года. Ведь EFF - трехлетняя программа. Это был единственный аргумент. Мы долго боролись за EFF, поскольку прошли по ней 99% пути. Для нас это была довольно неожиданная история ", - отметил он.

Марченко добавил, что основная причина - пандемия. Фонд поступает много заявок на программу быстрого финансирования через COVID-19.

Напомним, 7 мая МВФ отказался от подписания трехлетней программы по Украине, вместо этого стороны сосредоточатся на 18-месячной. Тогда Украина рассчитывала, что МВФ предоставит кредиты на $ 8 млрд, при этом $ 3,5 млрд ожидались уже в этом году.

15 мая в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом в течение двух недель .

Украина ожидает, что МВФ примет программу в размере $ 5 млрд долларов 5 июня, а первый транш будет выделен следующий день , заявил Шмыгаль.