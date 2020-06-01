В Китае - высокий рост количества зараженных коронавирусом за почти три недели

1 июня, 2020, 12:58

За прошедшие сутки в Китае обнаружили 16 случаев заражений коронавирусом нового типа, зафиксировали 16 бессимптомных инфицированных

Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения.

Отмечается, что все зараженные прибыли из-за рубежа.

Это самый высокий рост числа инфицированных в стране почти за три недели.

Согласно официальным данным, за сутки не было ни одного летального исхода, связанного с коронавируса.

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Всего с начала пандемии в Китае коронавируса заразились более 83 тысяч человек, еще 4634 умерли.

Во всем мире зафиксировано более 6,2 миллиона заражений коронавируса. Число жертв превышает 371 000.