В Китае - высокий рост количества зараженных коронавирусом за почти три недели
1 июня, 2020, 12:58
За прошедшие сутки в Китае обнаружили 16 случаев заражений коронавирусом нового типа, зафиксировали 16 бессимптомных инфицированных
Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения.
Отмечается, что все зараженные прибыли из-за рубежа.
Это самый высокий рост числа инфицированных в стране почти за три недели.
Согласно официальным данным, за сутки не было ни одного летального исхода, связанного с коронавируса.
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Всего с начала пандемии в Китае коронавируса заразились более 83 тысяч человек, еще 4634 умерли.
Во всем мире зафиксировано более 6,2 миллиона заражений коронавируса. Число жертв превышает 371 000.
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