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Espreso.tvОбществоВ Киеве перенесли запуск городской электрички на 7 июня

В Киеве перенесли запуск городской электрички на 7 июня

В Киеве перенесли запуск городской электрички на 7 июня. Такое решение было принято в связи с тем, что работники предприятия "Укрзализныця" не успели выполнить ремонтные работы электропоездов

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

В связи с введением противоэпидемических мероприятий в стране, работники, проводившие ремонтные работы электропоездов, не успели ее выполнить до 1 июня. Таким образом окончания ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня. Восстановление движения городской электрички в Киеве будет сообщено дополнительно по завершению ремонтных работ.

Отметим, в рамках третьего этапа ослабления карантина в Киеве планировалось восстановить работу городской электрички с 1 июня вместе со всем железнодорожным транспортом Украины.

Сегодня в Украине возобновили работу железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, далеком внутреннем и межобластном сообщении. Также начали осуществляться межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

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