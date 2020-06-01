В Киеве новая вспышка коронавируса в монастыре, - Кличко
Об этом киевский городской голова Виталий Кличко рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Друзья! Количество жителей Киева, в которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Из них 11 - медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за период пандемии - 68 летальных случаев", - отметил мэр.
Сегодня в Киеве уже 3043 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
заболели:
- 41 женщина в возрасте от 25 до 93 лет
- 13 мужчин в возрасте от 23 до 61 года
- девочка, которой 5 лет и 3 мальчика в возрасте 7, 15 и 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 4 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 6 человек. Всего коронавирус преодолели 654 жителя столицы.
"Больше всего случаев заболевания зафиксировали за минувшие сутки в Подольском районе - 23 больных. Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили всего в 26 служительниць. Из них за минувшие сутки - в 22. В течение выходных в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь ", - подчеркнул Кличко.
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