В IKEA сказали, когда возобновят работу в Украине

1 июня, 2020, 15:38

Онлайн-магазин IKEA в Украине возобновит работу примерно к 8 июня

Об этом представители компании сообщили в комментарии изданию The Page.

Сейчас компания решает технические проблемы.

"Сейчас осуществить покупки нельзя. В том числе и в Киеве. У нас технические проблемы. Но мы их решаем. В ближайшее время все заработает, в течение недели", - сообщили в компании.

То есть, примерно до 8 июня будет восстановлена возможность делать заказы и доставлять товары клиентам.