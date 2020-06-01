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Espreso.tvОбществоВ IKEA сказали, когда возобновят работу в Украине

В IKEA сказали, когда возобновят работу в Украине

Онлайн-магазин IKEA в Украине возобновит работу примерно к 8 июня

Об этом представители компании сообщили в комментарии изданию The Page.

Сейчас компания решает технические проблемы.

"Сейчас осуществить покупки нельзя. В том числе и в Киеве. У нас технические проблемы. Но мы их решаем. В ближайшее время все заработает, в течение недели", - сообщили в компании.

То есть, примерно до 8 июня будет восстановлена возможность делать заказы и доставлять товары клиентам.

  • Напомним, ранее сообщалось, что шведская компания IKEA решила временно приостановить возможность делать новые заказы в украинском интернет-магазине. Причиной такого решения стало намерение улучшить предоставление услуг магазином и способствовать большему удовлетворению спроса потребителей.

 

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