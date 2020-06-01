В ДР Конго подтвердили новую вспышку Эболы

1 июня, 2020, 17:08

Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго подтвердило новую вспышку Эболы в западной провинции Экватор

Об этом сообщил министр здравоохранения Этени Лонгондо, передает AFP .

Новая вспышка заболеваний произошла на расстоянии более тысячи километров от места, где ранее были обнаружены случаи Эбола.

"Я могу вам подтвердить, что у нас новая вспышка Эболы в Мбандака... Поэтому я лично собираюсь туда отправиться, чтобы оказать техническую поддержку группе реагирования", - сказал Лонгондо.

Отметим, Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Вспышки ранее были зафиксированы в Центральной и Западной Африке. При этом летальность болезни составляет в среднем 50%.

В ДР Конго нынешняя вспышка Эболы началась еще в середине 2018 года. При этом новые вспышки в стране начали появляться с начала апреля, когда в Конго уже собирались объявить о полной победе над Эболой после 52 дней без заболеваний.