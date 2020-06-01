 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ДР Конго подтвердили новую вспышку Эболы

В ДР Конго подтвердили новую вспышку Эболы


фото: reuters
Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго подтвердило новую вспышку Эболы в западной провинции Экватор

Об этом сообщил министр здравоохранения Этени Лонгондо, передает AFP .

Новая вспышка заболеваний произошла на расстоянии более тысячи километров от места, где ранее были обнаружены случаи Эбола.

"Я могу вам подтвердить, что у нас новая вспышка Эболы в Мбандака... Поэтому я лично собираюсь туда отправиться, чтобы оказать техническую поддержку группе реагирования", - сказал Лонгондо.

Отметим, Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Вспышки ранее были зафиксированы в Центральной и Западной Африке. При этом летальность болезни составляет в среднем 50%.

В ДР Конго нынешняя вспышка Эболы началась еще в середине 2018 года. При этом новые вспышки в стране начали появляться с начала апреля, когда в Конго уже собирались объявить о полной победе над Эболой после 52 дней без заболеваний.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июня, 2020 понедельник

больше новостей

1 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать