В Баренцевом море прошли учения кораблей НАТО, генштаб РФ говорит о "провокации"

1 июня, 2020, 18:28

Российский Генштаб раскритиковал учения НАТО в Баренцевом море, назвав их провокацией

Об этом заявил начальник Главного оперативного управление Генштаба РФ Сергей Рудской, сообщает РИА Новости.

Он сообщил, что впервые с момента окончания холодной войны, в канун годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных Военно-Морских сил НАТО.

Рудской рассказал, что в состав отряда входили три американских эсминца с управляемым ракетным оружием, атомная подводная лодка и универсальный транспорт снабжения ВМС США, а также фрегат ВМС Великобритании.

"В ходе учений отрабатывались задачи поражения объектов на территории Российской Федерации и перехвата российских баллистических ракет. Подобные действия нами расцениваются как провокационные, несмотря на то, что американская сторона в минимальные сроки сообщила о заходах данных кораблей в Баренцево море", - заявил Рудской .

Он сообщил, что активными действиями Северного флота развертывание кораблей НАТО было своевременно обнаружено, организовано их сопровождение. "Это позволило не допустить инцидентов и продемонстрировало нашу решимость к защите своих интересов в Арктике", - заявил он.