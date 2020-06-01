В Баренцевом море прошли учения кораблей НАТО, генштаб РФ говорит о "провокации"
Об этом заявил начальник Главного оперативного управление Генштаба РФ Сергей Рудской, сообщает РИА Новости.
Он сообщил, что впервые с момента окончания холодной войны, в канун годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных Военно-Морских сил НАТО.
Рудской рассказал, что в состав отряда входили три американских эсминца с управляемым ракетным оружием, атомная подводная лодка и универсальный транспорт снабжения ВМС США, а также фрегат ВМС Великобритании.
"В ходе учений отрабатывались задачи поражения объектов на территории Российской Федерации и перехвата российских баллистических ракет. Подобные действия нами расцениваются как провокационные, несмотря на то, что американская сторона в минимальные сроки сообщила о заходах данных кораблей в Баренцево море", - заявил Рудской .
Он сообщил, что активными действиями Северного флота развертывание кораблей НАТО было своевременно обнаружено, организовано их сопровождение. "Это позволило не допустить инцидентов и продемонстрировало нашу решимость к защите своих интересов в Арктике", - заявил он.
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