Украинцы сократили покупку новых авто на 15% в мае, - Укравтопром
Об этом сообщила ассоциация украинских автопроизводителей "Укравтопром" .
При этом, только с 12 мая сервисные центры МВД начали восстанавливать свою работу. К этому времени зарегистрировать новое авто можно было исключительно в очередных СЦ по электронным каналам связи.
В мае самой популярной маркой на рынке новых легковых авто, как и в прошлом году, стала Toyota (1026 автомобилей, -17% от показателей мая 2019).
На втором месте - Renault (851 регистрация, на 12% меньше, чем годом ранее).
Замыкает топ-3 KIA (671 авто, + 51% к показателям мая миулого года).
Также в топ-5 Skoda (289 авто, -9%) и Mercedes-Benz (270 авто, + 71%).
Отмечается, что бестселлером месяца стал KIA Sportage (593 регистрации).
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