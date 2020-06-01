Украинцы сократили покупку новых авто на 15% в мае, - Укравтопром

1 июня, 2020, 12:27

В мае рынок новых легковых автомобилей в Украине сократился на 15% - в течение месяца украинцы приобрели и зарегистрировали около 6 тысяч новых авто

Об этом сообщила ассоциация украинских автопроизводителей "Укравтопром" .

При этом, только с 12 мая сервисные центры МВД начали восстанавливать свою работу. К этому времени зарегистрировать новое авто можно было исключительно в очередных СЦ по электронным каналам связи.

В мае самой популярной маркой на рынке новых легковых авто, как и в прошлом году, стала Toyota (1026 автомобилей, -17% от показателей мая 2019).

На втором месте - Renault (851 регистрация, на 12% меньше, чем годом ранее).

Замыкает топ-3 KIA (671 авто, + 51% к показателям мая миулого года).

Также в топ-5 Skoda (289 авто, -9%) и Mercedes-Benz (270 авто, + 71%).

Отмечается, что бестселлером месяца стал KIA Sportage (593 регистрации).