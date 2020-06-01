Украина перешла к третьему этапу ослабления карантина, - Шмыгаль

1 июня, 2020, 10:33

1 июня Украина переходит к третьему этапу ослабления карантина, но в областях решение о снятии определенных ограничений будут принимать региональные комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"С сегодняшнего дня Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина. На протяжении последних двух недель мы наблюдаем примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших по стране. Решение о снятии тех или иных ограничений в каждой области приняты региональные комиссии ТЭБ и ЧС. Привычная жизнь постепенно возвращается в Украину , но будем на страже своего здоровья ", - говорится в сообщении.

Он отметил, что эпидемическая ситуация в большинстве областей позволяет с 1 июня открыть спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, запустить межобластное автомобильном сообщении и железнодорожные перевозки.

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