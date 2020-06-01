Синютка передал больницам Львова 5 тысяч ИФА-тестов на антитела к COVID-19

1 июня, 2020, 15:15

Народный депутат Олег Синютка передал в медучреждения Львова 5 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов для определения наличия антител к COVID-19, закупленных на средства одного из благотворительных фондов

Часть тестов в понедельник, 1 июня передали во Львовский областной центр общественного здоровья, остальные будут распределены между другими медицинскими лабораториями города. Об этом народный депутат Олег Синютка сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы передаем эти тесты во львовские медицинские учреждения потому, что проблема тестирования сейчас номер один в Украине. Количество тестов, которые проводятся сегодня является мизерной, поэтому мы до сих пор не знаем точного количества инфицированных", - подчеркнул нардеп.

Как сообщила директор Львовского областного центра общественного здоровья Марьяна Служинская, в лаборатории центра до сих пор такие тесты не проводились.

"Отныне, получив необходимые средства и применив новейшее оборудование, работники смогут определять высокоточные результаты на COVID-19", - отметила Марьяна Служинская.

Олег Синютка также обратил внимание на тот факт, что сейчас благотворители обеспечивают больше средств защиты для врачей, чем это делает государство. Ведь не секрет, что на средства для тестирования огромный спрос по всему миру. И провести такие закупки возможно только используя тесные контакты с иностранными компаниями.

Кроме ИФА-тестов медицинские учреждения Львова получили от благотворителей партию защитных костюмов и пульсоксиметры.

"На Львовщине сейчас более три тысячи отобранных тестов дозревают в лабораториях. И пока до 10 дней продлится процесс определения результатов, вирус может распространяться, а больные люди не получат должной помощи своевременно. Когда мы развозим медикам защитные костюмы, оборудование и тесты, мы стараемся уберечь чьи-то жизни", - подытожил народный депутат.

Справка: швейцарские ИФА-тесты La Roche имеют высокую специфичность (99,2%) и 100% чувствительность к коронавирусу. Благодаря масштабному тестированию можно выявить потенциальных доноров плазмы крови. Плазма тех, кто переболел, может быть использована для лечения тяжелобольных коронавирусом. А создание препаратов из такой плазмы является одним из наиболее перспективных направлений в разработке лекарств против коронавируса, и сейчас является глобальным трендом.