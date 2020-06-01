Синоптик Наталья Диденко сообщила, когда потеплеет в Украине

1 июня, 2020, 14:53

2 июня в Украине температура воздуха прогреется до +8 ... + 22 ° С

Об этом синоптик сообщила в Tеlеgram .

"2 июня циклон по имени Izolde все еще будет находиться на территории Украины. Основная порция дождей придется завтра на западную часть. На высокогорье Карпат возможен мокрый снег. Дожди, периодические, от небольших до умеренных, возможны в северных областях ( кроме Сумской), в Одесской области, в Крыму и на крайнем востоке ", - отметила Диденко.

Ветер задувать с северо-запада, умеренный, до порывистого.

Температура воздуха ночью будет низкой, +4 ... + 8 ° С, на юге и в восточных областях до + 12 ° С.

В дневные часы в Украине ожидается преимущественно +14 ... + 18 ° С, на Востоке будет теплее, до +17 ... + 22 ° С, а холодное в западной части Украины, +8 ... + 13 ° С.

В Киеве 2 июня есть вероятность дождя, ночью холодно, 6 градусов, днем тоже не мед, + 14 ° С.

Наталья Диденко отметила, что полного прекращения дождей в ближайшее время не обещаю, но вот столбики термометров наконец пойдут вверх.

"3-4 июня до +17, + 18 ° С, а затем уже и лето придет, дождемся и +20 и за + 20 ° С", - отметила синоптик.

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