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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: украинские военные уничтожили одного и ранили двух оккупантов

Сутки на Донбассе: украинские военные уничтожили одного и ранили двух оккупантов

На Донбассе 31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг в утреннее время неподалеку Новотроицкого применил по нашим опорных пунктах ручные и станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. У Водяного российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Орехово противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений две мины калибра 82 мм.

По данным разведки, 31 мая украинские защитники уничтожили одного и ранили двух оккупантов.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Гнутово открывали огонь из гранатометов различных систем.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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