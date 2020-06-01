Сутки на Донбассе: украинские военные уничтожили одного и ранили двух оккупантов
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг в утреннее время неподалеку Новотроицкого применил по нашим опорных пунктах ручные и станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. У Водяного российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Орехово противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений две мины калибра 82 мм.
По данным разведки, 31 мая украинские защитники уничтожили одного и ранили двух оккупантов.
Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Гнутово открывали огонь из гранатометов различных систем.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
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