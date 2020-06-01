Суды закрыли почти 80% дел о нарушении финансирования политсил в 2019 году

1 июня, 2020, 17:29

В 2019 году суды закрыли 80% рассмотренных дел о нарушении финансирования политических партий

Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции в ответ на запрос движения "ЧЕСНО" .

122 дела закрыли в связи с истечением срока (подтверждена вина), 265 - из-за истечения срока (без определения вины), а 243 - в связи с отсутствием события и состава правонарушения

НАПК в 2019 году составила и представила на рассмотрение в суд 1 174 протокола о нарушении финансирования партий. Из них на рассмотрении осталось 381 дело.

В ведомстве уточнили, из-за чего суды обычно закрывают дела:

Первая проблема - процедурная. НАПК обязано ознакомить нарушителей с материалами протокола и только после этого передавать его в суд. Уже на этом этапе процесс затягивается, ведь правонарушители либо не являются на вызов, либо избегают получения корреспонденции. Процедурная проблема касается и рассмотрения протоколов в судах, ведь, по статистике, предоставленной НАПК, в судах эти дела рассматривают от 1,5 до 6 месяцев.

Еще одна проблема связана с самими судебными решениями.

"Например, типичным нарушением в прошлом году было осуществление взноса партии лицом, имеющим налоговый долг. Судебные решения по таким делам, согласно объяснениям НАПК, опираются на отсутствие умысла или на то, что лицо не было проинформировано о наличии у него налогового долга. Также есть проблемы с трактовкой того, кто является субъектом административного правонарушения - сама партия или должностное лицо партии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году партии вернули донорам или перечислили в госбюджет не менее 173 миллионов гривен. Типичной причиной возврата вклада было наличие налогового долга у донора партии.