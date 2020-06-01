Стрельба в Броварах: суд арестовал 20 подозреваемых

1 июня, 2020, 07:37

В Броварах по состоянию на утро 1 июня суд арестовал на 60 суток без права внесения залога 20 участников стрельбы

Об этом в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10:00. Двум лицам объявлено подозрение заочно - до задержания. На очереди - организаторы преступления", - написал Аваков.

Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10. 2 лицам объявлено подозрение заочно - до задержания. На очереди - организаторы преступления. Следствие продолжается! pic.twitter.com/hxrgVMav0W - Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 1, 2020

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