Степанов заявил, что в Украине нет системы здравоохранения, а на Минздрав осуществляют медийные атаки и давление

1 июня, 2020, 16:41

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о медийных атаках и политическом давлении на Минздрав

Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном на официальном Facebook Минздраве.

"В последнее время Минздрав часто упоминают в негативном тоне и обвиняют во всех возможных и невозможных преступлениях, оказывают медийные атаки и политическое давление. Поэтому я считаю нужным прояснить ситуацию. На посту министра я уже два месяца, поэтому могу обоснованно утверждать: системы охраны здоровья я в Украине нет. Это отдельные обломки советского прошлого, кусочки абстрактных несбывшихся проектов будущего, отсутствие нормальной нормативной и ресурсной базы, а система полностью уничтожена. ... Как и поручил президент, мы исправим ошибки, допущенные пять лет назад при планировании медицинской реформы. Это не произойдет завтра. Для этого нужно время", - сказал Степанов.

В то же время он заявил, что предварительные шаги по реформированию медицинской сферы в Украине, которые осуществлялись последние три года, не учитывали украинских реалий.

По его словам, сейчас медийное пространство разделено на два лагеря.

"Один лагерь - адепты так называемой псевдореформы, которые имели абсолютную власть и почти четыре года экспериментировали с украинской медициной. С другой стороны - отечественные врачи, медицинские работники всех уровней, которые оказались под угрозой увольнения. Сейчас эти так называемые реформаторы стали критиками чего-угодно, лишь бы поднимать общественный шум, чтобы отвлечь украинцев от провалов своей деятельности", - заявил Степанов.

По утверждению Степанова, предыдущие шаги в реформировании привели к угрозе закрытия больниц, увольнения медработников и их оттока за границу.

"С нами команда профессионалов, нас поддерживают врачи, эксперты, специалисты с международным авторитетом. Мы имеем общее видение с решением проблем здравоохранения с президентом и премьер-министром. Я не боюсь никаких нападок и готов защищать нашу позицию до конца" , - сказал Степанов.