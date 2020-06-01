Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко задекларировал 9 женских сумок и 17 элитных часов

Об этом говорится в декларации.

В ней фигурирует и его жена Алла Барановская, которой принадлежит большинство задекларированных ценных вещей.

Тищенко задекларировал 9 брендовых сумок своей жены. В частности, Hermes Kelly, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent и клатчи от Valentino, Dior, Chanel.

Также Барановская задекларировала парку с мехом от Yves Salomon.

Еще Тищенко внес в декларацию ювелирные украшения своей: серьги с бриллиантами Tiffani & Co, кольцо Bulgari и браслет от Cartier. А также у супругов 17 элитных часов на двоих - Rolex, Bulgari, Audemars Piguet, Breguet Patek Philippe и других известных брендов.

В отношении недвижимого имущества, то на Аллу записана квартира в Киеве на 74 квадратных метра, земельный участок 1 тыс. метров и машиноместо.

А у Тищенко две квартиры в Киеве - площадью 158 метров и 53 кв. метра, и одно машиноместо.

Согласно декларации, Барановская ездит на Mercedes-Benz CLA250 2014 года, а у самого Николая Mercedes-Benz S400 2019-го года и Audi А8 2011-го.

За прошлый год Барановская, которая имеет салон красоты, заработала предпринимательской деятельностью 293, 2 тыс. грн. А наличными у нее 980 901 грн и $15 тыс.

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