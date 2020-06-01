Шмыгаль представил 10 инициатив правительства для преодоления последствий кризиса, вызванного COVID-19

1 июня, 2020, 19:52

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 10 инициатив правительства для преодоления последствий кризиса, вызванного коронавирусом, которые вошли в правительственную программу стимулирования экономики

Инициативы украинский премьер опубликовал на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил 10 инициатив правительства по преодолению последствий коронакризиса, которые вошли в правительственную программу стимулирования экономики.

Правительство предлагает адаптивный карантин, который предусматривает использование 64,7 млрд грн Фонда борьбы с коронавирусом для полноценного функционирования государства.

Развитие малого и среднего бизнеса, предусматривает выделение:

- 4 млрд грн на возмещение процентов по действующим кредитам микро- и малого бизнеса, а также кредитные каникулы по программе "5-7-9%";

- 24 млрд грн на покрытие залога за кредит государственными портфельными гарантиями;

- 1,6 млрд грн на поддержку креативных индустрий.

Так называемую регуляторную гильотину, которая предусматривает более 30 шагов по дерегуляции бизнеса.

Совершенствование налоговой системы предполагает:

- ликвидацию подразделений экономических расследований СБУ, Нацполиции и прокуратуры и создание единого органа - Службы финансовых расследований;

- введение нулевой декларации и налога на выведенный капитал;

- отмену полной фискализации упрощенцев с полноценным внедрением программных РРО.

Перезапуск промышленного сектора:

- реформирование госфонда регионального развития;

- предоставление права субъектам применять метод ускоренной амортизации производственного оборудования.

Выход из энергетического кризиса предусматривает:

- пересмотр энергетической стратегии;

- урегулирование задолженности и тарифов;

- создание предпосылок для модернизации основных фондов.

Реформирование транспорта и инфраструктуры:

- создание независимого регулятора тарифов;

- реформирование Укрзализныци;

- оптимизацию портовых сборов;

- выделение 19 млрд грн на расширение "Большого строительства";

- создание национального авиаперевозчика.

В развитие международной торговли заложено:

- выделение 65 млн грн на консультационную поддержку малого и среднего бизнеса на базе Офиса продвижения экспорта;

- активизацию деятельности экспортно-кредитного агентства и Укрэксимбанка.

Аграрно-промышленный комплекс:

- внедрение долгосрочных государственных субсидий на срок от 3 до 5 лет;

- стимулирование развития переработки.

Цифровой трансформацией и развитием ІТ-сектора предусматривается:

- перевод государственных услуг в цифровой формат;

- создание благоприятных условий для развития ІТ-сектора;

- приведение украинской системы кибербезопасности в соответствие с международными стандартами.

Кабинет Министров Украины опубликовал основные положения программы стимулирования экономики после кризиса, вызванного ограничительными мерами по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни.

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