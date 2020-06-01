Шмыгаль представил 10 инициатив правительства для преодоления последствий кризиса, вызванного COVID-19
Инициативы украинский премьер опубликовал на своей странице в Facebook.
Премьер-министр Денис Шмыгаль представил 10 инициатив правительства по преодолению последствий коронакризиса, которые вошли в правительственную программу стимулирования экономики.
Правительство предлагает адаптивный карантин, который предусматривает использование 64,7 млрд грн Фонда борьбы с коронавирусом для полноценного функционирования государства.
Развитие малого и среднего бизнеса, предусматривает выделение:
- 4 млрд грн на возмещение процентов по действующим кредитам микро- и малого бизнеса, а также кредитные каникулы по программе "5-7-9%";
- 24 млрд грн на покрытие залога за кредит государственными портфельными гарантиями;
- 1,6 млрд грн на поддержку креативных индустрий.
Так называемую регуляторную гильотину, которая предусматривает более 30 шагов по дерегуляции бизнеса.
Совершенствование налоговой системы предполагает:
- ликвидацию подразделений экономических расследований СБУ, Нацполиции и прокуратуры и создание единого органа - Службы финансовых расследований;
- введение нулевой декларации и налога на выведенный капитал;
- отмену полной фискализации упрощенцев с полноценным внедрением программных РРО.
Перезапуск промышленного сектора:
- реформирование госфонда регионального развития;
- предоставление права субъектам применять метод ускоренной амортизации производственного оборудования.
Выход из энергетического кризиса предусматривает:
- пересмотр энергетической стратегии;
- урегулирование задолженности и тарифов;
- создание предпосылок для модернизации основных фондов.
Реформирование транспорта и инфраструктуры:
- создание независимого регулятора тарифов;
- реформирование Укрзализныци;
- оптимизацию портовых сборов;
- выделение 19 млрд грн на расширение "Большого строительства";
- создание национального авиаперевозчика.
В развитие международной торговли заложено:
- выделение 65 млн грн на консультационную поддержку малого и среднего бизнеса на базе Офиса продвижения экспорта;
- активизацию деятельности экспортно-кредитного агентства и Укрэксимбанка.
Аграрно-промышленный комплекс:
- внедрение долгосрочных государственных субсидий на срок от 3 до 5 лет;
- стимулирование развития переработки.
Цифровой трансформацией и развитием ІТ-сектора предусматривается:
- перевод государственных услуг в цифровой формат;
- создание благоприятных условий для развития ІТ-сектора;
- приведение украинской системы кибербезопасности в соответствие с международными стандартами.
- Кабинет Министров Украины опубликовал основные положения программы стимулирования экономики после кризиса, вызванного ограничительными мерами по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни.
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