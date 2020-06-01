Сделали замечание о парковке: на окраине Киева пьяный экс-полицейский стрелял по прохожим

1 июня, 2020, 14:19

В ночь на 1 июня в городе-спутнике Киева Вишневом произошла стрельба. Пьяный экс-работник полиции стрелял из травматического пистолета по прохожим, которые сделали замечание о неправильной парковке

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

"В полночь на спецлинию" 102 "поступило сообщение от жителей г. Вишневое о том, что слышны звуки выстрелов. На место происшествия оперативно прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. Полицейские опросили участников инцидента и вызвали пострадавшим скорую медицинскую помощь. Также на месте происшествия правоохранители изъяли гильзы ", - рассказали в полиции.

На улице произошла ссора между прохожими и водителем с признаками алкогольного опьянения, по поводу неправильной парковки его автомобиля.

"Конфликт перерос в драку, а в дальнейшем водитель достал пистолет и сделал из него несколько хаотичных выстрелов. Мужчина добровольно отдал полицейским оружие - устройство для отстрела резиновыми пулями, который в дальнейшем будет направлена проведения экспертизы. После осмотра врачей - все участники инцидента исчезли медицинское учреждение ", - добавили в Нацполи.

Злоумышленником оказался 34-летний гражданин, с ним сейчас работают следователи.

Всех фигурантов конфликта направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы по установлению степени тяжести нанесенных телесных повреждений.

Полиция открыла производство по статье "Хулиганство".

"Отметим, что хулиганом является бывший сотрудник полиции. Этот человек был уволен из рядов Национальной полиции за ряд нарушений служебной дисциплины, за поведение, которое оскорбляет честь и достоинство работника полиции и за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения", - подчеркнули в полиции .

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