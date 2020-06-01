СБУ разоблачила еще 18 распространителей фейков о коронавирусе, которые работали на РФ

1 июня, 2020, 17:56

За период действия карантина киберспецы Службы безопасности Украины разоблачили 385 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники спецслужбы установили, что 18 агитаторов действовали по заданию РФ. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Такие агитаторы "работали" в Киеве, Одессе, Днипре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницкому, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове.

Через социальные сети российские спецслужбы призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста, силовому захвату власти и информационной поддержке таких неправомерных мероприятий.

Житель Одесской области регулярно размещал в соцсетях информацию с призывами о присоединении западных областей к государствам, граничащим с Украиной.

Во время следственных действий, дома обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

160 человек привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.