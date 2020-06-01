Россия за год скатилась с первого на пятое место по поставке газа в Турцию

1 июня, 2020, 11:59

Россия оказалась только на пятом месте в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию

Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на доклад турецкого энергетического регулятора EPDK.

В марте 2019 доля России по экспорту газа на турецкий рынок составила 33% (1,4 млрд куб. м), однако в марте 2020 году она сократилась до 9,9% (389 700 000 куб. М).

По трубопроводным поставки в Турцию Россию обошли Азербайджан (доля - 23,5%) и Иран (14,2%), а по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) - Катар (20%) и Алжир (13,7%). Таким образом, Россия в марте опустилась на пятое место в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию с первого места годом ранее.

Кроме того, РФ по импорту СПГ в Турцию практически догнали США. В марте поставки сжиженного газа американской стороной в Турцию увеличились на 300% год к году - их доля достигла 9,4%.

В марте 2020-го Турция впервые в истории импортировала больше СПГ, чем трубопроводного газа. Поставки СПГ в Турцию составили 2,07 млрд куб. м, или 52,5% от общего газового импорта, а доля трубопроводного газа упала до 47,5%. Еще год назад доля трубопроводного газа достигала 70%.

Как сообщалось, поставки "Газпрома" на турецкий рынок сократились на 72% по сравнению с мартом 2019 года. Тогда Турция была третьим экспортным рынком для Газпрома после Германии и Италии. Но уже в то время импорт российского газа в Турцию сократился на 35% под давлением растущих азербайджанских поставок и дешевого СПГ.

По сравнению с 2018 годом, поставки российского газа в Турцию упали в 14 раз.

Россия и Турция запустили газопровод "Турецкий поток" в январе 2020 года. Две нитки газопровода способны прокачивать по 15,75 млрд кубометров в год. Одна из них предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского, с продлением на территории Болгарии, Сербии, Венгрии.