"Возможно, чуть раньше": Криклий рассказал о планах запустить авиасообщение до 15 июня

1 июня, 2020, 10:38

С 15 июня в Украине предусмотрено восстановление международного и внутреннего регулярного авиасообщения. Впрочем рейсы внутри страны могут восстановить ранее

Об этом Владислав Криклий сообщил в эфире "Завтрака 1 + 1", передает РБК-Украина .

Как он сообщил, украинцы смогут летать по Украине и за ее пределами уже с 15 июня, а внутреннее регулярное авиасообщение может быть восстановлено и ранее указанной даты.

"Возможно, внутреннее (авиасообщение - ред.) Чуть раньше. Сейчас тоже над этим работаем", - сказал Криклий.

Он также добавил, что международное авиасообщение с другими странами восстанавливать по двум условиям. Первое - если страны открывают границы для украинцев. Второе - эпидемиологическая ситуация в стране.

Кроме того, информация о возобновлении авиасообщения на наиболее популярные туристические направления для Украинской будет предоставлена в течение недели. В частности, речь идет о Турции, Греции, Кипр и Грузию.