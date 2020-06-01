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Espreso.tvОбщество"Вопрос должен устраивать всех", - Разумков о языковом законе

"Вопрос должен устраивать всех", - Разумков о языковом законе


фото: rada.gov.ua
1 июня голова Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что изменения в языковой закон должны устраивать всех, однако не уточнил, какие именно изменения он предлагает

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на брифинге после заседания Согласительного совета, передает Еспресо.TV .

"Если мы говорим о вопросах языка, то мы, пожалуй, единственная политическая сила, которая идя на выборы не поднимала этих вопросов.Ни языка, ни многих других, которые делили общество. Я понимаю, что сейчас приближаются выборы, я понимаю, что для некоторых политических сил - это единственный путь сохранить, возможно, - немного приумножить свой результат.Але я и тогда и сейчас говорил, что те вопросы, которые раскалывают общество, они не должны быть у политиков на устах ", - отметил он.

"Я думаю, что ни у кого нет вопроса, что единственным государственным языком в Украине является украинский, да? Мою позицию, я думаю, вы слышали, когда я стал головой Верховной Рады, и раньше, и она не будет меняться, в отличие от моих коллег ", - добавил Разумков.

Голова Верховной Рады задал риторический вопрос в ответе журналистам: "Вопросы гуманитарной политики напрямую связаны с деоккупации или мы их вынесем за скобки? Нет! Если вы говорите о том, как должен выглядеть тот или иной закон, он должен устраивать граждан Украины".

Спикер ВР не ответил на вопрос журналистов, какие именно изменения он ожидает в языковом законе, отметив лишь, что "вопрос должен устраивать всех".

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