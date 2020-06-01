"В серванте посуда сильно зазвенела": на Прикарпатье произошло землетрясение магнитудой 3,2

1 июня, 2020, 12:20

В Ивано-Франковской области утром зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

"1 июня 2020 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение с параметрами: магнитуда (по шкале Рихтера) 3,2 в Ивано-Франковской области 7:22:49", - говорится в сообщении.

По его информации, источник землетрясения находился в районе города Долина Ивано-Франковской области на глубине 2 км.

"Землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах, и не несет угрозы для населения", - заверили в центре.

Эту информацию подтверждают жители Долины.

В соцсетях люди утверждают, что почувствовали колебания в селах Великая Турья, Гошив и других. В Долине, пишут, были три мощных колебания, аж "в серванте посуда сильно зазвенела".

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