"Ушла эпоха": украинцы реагируют на смерть композитора Мирослава Скорика
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Народный депутат Николай Княжицкий написал, что знать Скорика было большой честью.
"Еще в прошлом году у нас с Иваном Малковичем возникла странная идея попросить Мирослава положить на симфоническую музыку украинские колядки. Он сделал это гениально, как и все, что писал", - рассказал депутат.
"Ваша музыка - вечна... Светлая память!", - написала актриса Ирма Витовская.
Журналист Сергей Высоцкий назвал Скорика композитором мирового масштаба.
Игорь Степурин. директор издательства "Саммит-Книга", выразил сожаление.
Ведущая радио Анна Бабий написала: "Благодарна судьбе за общение в эфире, за ведение концертов с Вашей музыкой и с Вашим участием, за счастье быть Вашей соотечественницей и современницей".
Член ПЕН-клуба Олесь Ильченко написал, что вместе со Скориком ушла эпоха.
Журналист и публицист Виталий Портников написал: "Музыка переживает создателя, великая музыка - страны и народы. Но Мирослав, думаю, очень хотел бы, чтобы его музыка осталась вместе с Украиной. Это и будет лучшей памятью о нем".