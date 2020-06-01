"Ушла эпоха": украинцы реагируют на смерть композитора Мирослава Скорика

1 июня, 2020, 21:21

В соцсетях люди выражают соболезнования в связи со смертью композитора Мирослава Скорика

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Народный депутат Николай Княжицкий написал, что знать Скорика было большой честью.

"Еще в прошлом году у нас с Иваном Малковичем возникла странная идея попросить Мирослава положить на симфоническую музыку украинские колядки. Он сделал это гениально, как и все, что писал", - рассказал депутат.

"Ваша музыка - вечна... Светлая память!", - написала актриса Ирма Витовская.

Журналист Сергей Высоцкий назвал Скорика композитором мирового масштаба.

Игорь Степурин. директор издательства "Саммит-Книга", выразил сожаление.

Ведущая радио Анна Бабий написала: "Благодарна судьбе за общение в эфире, за ведение концертов с Вашей музыкой и с Вашим участием, за счастье быть Вашей соотечественницей и современницей".

Член ПЕН-клуба Олесь Ильченко написал, что вместе со Скориком ушла эпоха.

Журналист и публицист Виталий Портников написал: "Музыка переживает создателя, великая музыка - страны и народы. Но Мирослав, думаю, очень хотел бы, чтобы его музыка осталась вместе с Украиной. Это и будет лучшей памятью о нем".