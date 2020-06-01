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Espreso.tvОбщество"Украина потеряла гения нашего времени": Зеленский о смерти композитора Мирослава Скорика

"Украина потеряла гения нашего времени": Зеленский о смерти композитора Мирослава Скорика


фото: Facebook
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть композитора Мирослава Скорика

Об этом говорится на Facebook президента.

"Сегодня Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы", - написал он.

Зеленский перечислил работы Скорика.

"Опера "Моисей", "Карпатский концерт", "Гуцульский триптих", музыка к фильмам "Тени забытых предков" и "Высокий перевал" - все это лишь небольшая часть его легендарного творчества". отметил Зеленский.

Президент вспомнил о самом памятном своем моменте относительно фигуры Скорика.

"Я навсегда запомню, как на День Независимости в 2019 году невероятно звучал гимн Украины в его исполнении. Вечная память, Мирослав Михайлович!", - написал Зеленский.
 

 

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