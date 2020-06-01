"Украина потеряла гения нашего времени": Зеленский о смерти композитора Мирослава Скорика

1 июня, 2020, 20:51

Об этом говорится на Facebook президента.

"Сегодня Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы", - написал он.

Зеленский перечислил работы Скорика.

"Опера "Моисей", "Карпатский концерт", "Гуцульский триптих", музыка к фильмам "Тени забытых предков" и "Высокий перевал" - все это лишь небольшая часть его легендарного творчества". отметил Зеленский.

Президент вспомнил о самом памятном своем моменте относительно фигуры Скорика.