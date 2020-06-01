"Украина потеряла гения нашего времени": Зеленский о смерти композитора Мирослава Скорика
1 июня, 2020, 20:51
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть композитора Мирослава Скорика
Об этом говорится на Facebook президента.
"Сегодня Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы", - написал он.
Зеленский перечислил работы Скорика.
"Опера "Моисей", "Карпатский концерт", "Гуцульский триптих", музыка к фильмам "Тени забытых предков" и "Высокий перевал" - все это лишь небольшая часть его легендарного творчества". отметил Зеленский.
Президент вспомнил о самом памятном своем моменте относительно фигуры Скорика.
"Я навсегда запомню, как на День Независимости в 2019 году невероятно звучал гимн Украины в его исполнении. Вечная память, Мирослав Михайлович!", - написал Зеленский.
- 1 июня, в возрасте 81 года умер украинский композитор, Герой Украины, народный артист Мирослав Скорик.