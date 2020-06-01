"Суши лапти": под Радой провели митинг из-за заявления Разумкова о необходимости менять языковой закон
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Активисты собрались на площади Конституции перед зданием Верховной Рады, где происходит заседание Согласительного совета депутатских фракций и групп. Причиной митинга стало заявление спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
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Организатором митинга выступило "Движение сопротивления капитуляции". Активисты принесли на акцию символические русские "лапти", адресованные Разумкову, а также грамоту "за заслуги перед Москвой в уничтожении украинской идентичности". Участники акции держат в руках плакаты с надписями в защиту украинского языка: "Наша мова - наша зброя", "Полізеш до мови - отримаєш по я ...", "Займіться ділом, а не язиком", "Разумкова на Ростов", "Не шануєш мову - їдь до Ростову!" и др.
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"Заявления спикера ВРУ Разумкова о пересмотре закона о государственном языке говорит об одном: правящая партия "Слуга народа" готова поступиться завоеваниями Революции Достоинства, одно из которых - утверждение украинского языка как государственного, ради уступок государству-агрессору. Для примирения с российскими коллаборационистами из "ЛДНР" партия Зеленского готова сдать язык, люстрацию, декоммунизацию", - говорится в заявлении РОК.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ:
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