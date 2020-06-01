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Espreso.tvОбщество"Слуга" Драбовский единственный из нардепов вовремя не подал е-декларацию, - СМИ

"Слуга" Драбовский единственный из нардепов вовремя не подал е-декларацию, - СМИ

Нардеп от "Слуги народа" Анатолий Драбовский - единственный депутат Верховной Рады, который не успел подать электронную декларацию о доходах до истечения срока

Об этом РБК-Украина сообщил источник в НАПК.

"Драбовский не подал декларацию. Вот и первый претендент на обоснованный вывод (об умышленном непредоставление декларации, - ред.)", - сказали в НАПК.

Драбовскому 62 года, он является членом комитета по вопросам бюджета. До избрания в парламент был ректором Винницкого кооперативного института. Выиграл выборы на одномандатном округе №12 в Винницкой области.

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