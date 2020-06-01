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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" предложила кандидатуру на министра экологии, - нардеп Кравчук

"Слуга народа" предложила кандидатуру на министра экологии, - нардеп Кравчук


фото: Укрінформ
Кандидатом на должность министра экологии является нынешний заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский

Об этом сообщила заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

"Романа Абрамовского на должность министра экологии рекомендовал не только профильный комитет, но и положительно высказались депутаты-мажоритарщики и руководители других комитетов", - написала она.

Роман Абрамовский в 2015 году занимал должность заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 был назначен заместителем главы Минекоенерго.

 

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