"Слуга народа" предложила кандидатуру на министра экологии, - нардеп Кравчук

1 июня, 2020, 22:57

Кандидатом на должность министра экологии является нынешний заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский

Об этом сообщила заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

"Романа Абрамовского на должность министра экологии рекомендовал не только профильный комитет, но и положительно высказались депутаты-мажоритарщики и руководители других комитетов", - написала она.

Роман Абрамовский в 2015 году занимал должность заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 был назначен заместителем главы Минекоенерго.