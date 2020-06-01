"Слуга народа" предложила кандидатуру на министра экологии, - нардеп Кравчук
1 июня, 2020, 22:57
Кандидатом на должность министра экологии является нынешний заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский
Об этом сообщила заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.
"Романа Абрамовского на должность министра экологии рекомендовал не только профильный комитет, но и положительно высказались депутаты-мажоритарщики и руководители других комитетов", - написала она.
Роман Абрамовский в 2015 году занимал должность заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 был назначен заместителем главы Минекоенерго.