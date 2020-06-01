"Сегодня макроэкономических оснований для укрепления гривны нет", - министр финансов

1 июня, 2020, 11:55

Если бы Национальный банк в марте не удержал ситуацию, то курс доллара мог прыгнуть до 35 или 40 гривен

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр финансов Сергей Марченко .

Он напомнил, что в госбюджете-2020 заложен курс на уровне 30 гривен за доллар.

"Мы не могли закладывать другой курс, учитывая, что бюджет формировался в марте, и на рынке были определенные курсовые колебания. Учитывая, который был тренд в марте, мы взяли еще реалистично оптимистичный курс. Курс гривны мог быть и 35, 40, если бы Нацбанк вовремя не сдержал своими инструментами негативный тренд на рынке ", - сказал он.

По его словам, при фактическом курсе ниже 30 гривен за доллар теряется часть доходов от таможни, от импортного НДС, который привязан к курсовой составляющей. С другой стороны, появляется определенная экономия на обслуживании долга, которая не покрывает других потерь.

При этом в Украине сохраняется отрицательное сальдо торгового баланса. Официальный прогноз сальдо внешней торговли товарами и услугами - минус $ 8,3 млрд, напомнил министр.

"Я не сторонник резких шагов. Но сегодня макроэкономических оснований для укрепления гривны нет. Есть, может быть, кратковременные факторы, которые способствуют укреплению. Но я бы не сказал, что мы достаточно крепки как экономика, чтобы укреплять свою валюту", - сказал Марченко .

Он сообщил, что задает эти вопросы Национальному банку.

"С точки зрения экономической теории у меня возникают определенные вопросы, почему у нас может укрепляться наша национальная валюта. Я их ставлю Нацбанку:" Какие макроэкономические факторы влияют на укрепление гривны? У нас заходят в страну крупные инвестиции? "", - сказал он.