"Нет положительной динамики": в Кремле прокомментировали возможность приглашения Зеленского на парад в Москву
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Сообщается, что Песков заявил об этом, отвечая на вопрос о приглашении президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву.
"Что касается руководства этих стран (Украины и Грузии, - ред.), то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться положительной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - отметил Песков .
Он также добавил, что динамика развития отношений "зависит от выполнения обязательств, взятых руководством страны".
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что парад в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне состоится 24 июня.