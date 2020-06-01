"Нет положительной динамики": в Кремле прокомментировали возможность приглашения Зеленского на парад в Москву

1 июня, 2020, 15:12

На сегодняшний день диалог на высшем уровне между Россией и Украиной не развивается, при этом контакты руководство обеих стран сохраняет

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Сообщается, что Песков заявил об этом, отвечая на вопрос о приглашении президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву.

"Что касается руководства этих стран (Украины и Грузии, - ред.), то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться положительной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - отметил Песков .

Он также добавил, что динамика развития отношений "зависит от выполнения обязательств, взятых руководством страны".

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что парад в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне состоится 24 июня.