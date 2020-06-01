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Espreso.tvОбщество"Минирование" моста Метро: в спецоперации задействовали 300 силовиков, катера и бронетехнику, "минеру" грозит до 6 лет

"Минирование" моста Метро: в спецоперации задействовали 300 силовиков, катера и бронетехнику, "минеру" грозит до 6 лет

В спецоперации по задержанию злоумышленника, который сегодня, 1 июня, угрожал взорвать мост Метро в Киеве, привлекли 300 сотрудников полиции, 100 нацгвардейцев, два катера, автомобили и другую технику

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В спецоперации по задержанию злоумышленника, который сегодня угрожал взорвать мост Метро в Киеве, приняли участие все службы - 300 сотрудников полиции Киева и 100 Национальной гвардии Украины, кинологи, специалисты взрывотехнической службы, два речных катера, большое количество авто и другой техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при задержании никто не пострадал.

Сейчас злоумышленник доставлен в управление полиции. Туда же вызваны медики, в том числе и бригада психиатрической помощи. У задержанного будут отобраны образцы на содержание в крови алкогольных и наркотических веществ.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, согласно ст. 259 - заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями карается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

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