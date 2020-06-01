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Espreso.tvОбществоПсевдоминера пугнули выстрелами в воздух и отогнали от чемодана с "взрывчаткой", натравив собаку, - Шевченко о задержании

Псевдоминера пугнули выстрелами в воздух и отогнали от чемодана с "взрывчаткой", натравив собаку, - Шевченко о задержании


фото: Микола Анацький/Facebook
Минер моста Метро был обезврежен с помощью штурмового пса

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook.

"В отличие от событий сентября прошлого года с военнослужащим УСН Белько, на этот раз у злоумышленника-псевдоминера 1988 года рождения, уроженца Киево-Святошинского района, не было ни военного опыта, ни оружия, ни взрывчатки. А только ее муляж из баллонов, земли, проводов и пульта управления", - написал Шевченко.

Он добавил, что при задержании хорошо сработало спецподразделение Департамента "Корпуса оперативно-внезапного действия" Национальной полиции Украины.

"Бойцы спустили на "минера" штурмовую собаку. Животное и огонь в воздух отогнали его от большого чемодана с псевдовзрывчаткой. Затем его молниеносно задержали", - отметил Шевченко.

Фотографии - Николай Анацкий:

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