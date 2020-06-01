Псевдоминера пугнули выстрелами в воздух и отогнали от чемодана с "взрывчаткой", натравив собаку, - Шевченко о задержании

1 июня, 2020, 18:17

Минер моста Метро был обезврежен с помощью штурмового пса

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook.

"В отличие от событий сентября прошлого года с военнослужащим УСН Белько, на этот раз у злоумышленника-псевдоминера 1988 года рождения, уроженца Киево-Святошинского района, не было ни военного опыта, ни оружия, ни взрывчатки. А только ее муляж из баллонов, земли, проводов и пульта управления", - написал Шевченко.

Он добавил, что при задержании хорошо сработало спецподразделение Департамента "Корпуса оперативно-внезапного действия" Национальной полиции Украины.

"Бойцы спустили на "минера" штурмовую собаку. Животное и огонь в воздух отогнали его от большого чемодана с псевдовзрывчаткой. Затем его молниеносно задержали", - отметил Шевченко.

Фотографии - Николай Анацкий:

Напомним, 1 июня неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать .

1 июня из-за угрозы взрыва моста Метро красная линия Киевского метрополитена работала от "Академгородка" до "Арсенальной" и от "Лесной" до "Дарницы".

1 июня начальник Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Андрей Крищенко проводил переговоры с "минером" моста Метро.

Мужчина требовал организовать срочную встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и угрожал взорвать мост Метро.

1 июня неизвестного, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, задержали .

Начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киев Андрей Крищенко сообщил, что задержанным, который угрожал 1 июня взорвать мост Метро в Киеве, оказался мужчина 1988 года рождения, уроженец Вишневого.

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