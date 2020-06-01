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Espreso.tvОбществоПосле вступления Ткаченко на должность главы Минкульта на голову гуманитарного комитета ВР будут рекомендовать Потураева, - Кравчук

После вступления Ткаченко на должность главы Минкульта на голову гуманитарного комитета ВР будут рекомендовать Потураева, - Кравчук


фото: 24 канал
На должность председателя Комитета ВР по по вопросам гуманитарной и информационной политики в партии "Слуга народа" будут рекомендовать Никиту Потураева, когда Александр Ткаченко пойдет министром культуры в правительство

Об этом нардеп-"слуга" Евгения Кравчук рассказала в комментарии LB.ua .

Нардеп подтвердила озвученную ранее сопартийцем Александром Качуром информацию о выдвижении на пост главы Минкульта Александра Ткаченко и заметила, что на его место председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики будут рекомендовать Никиту Потураева.

Напомним, 1 июня нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что по решению фракции на должность главы Минкульта выдвинут Александра Ткаченко

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