Похожа на B2B Jewelry: украинцев предостерегли от новой возможной финансовой пирамиды
Об этом пишет пресс-служба на сайте регулятора.
Согласно сообщению Exlimited имеет признаки сомнительного скам-проекта и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов.
Проект специализируется на аккумуляции средств частных инвесторов для реализации стартапов в сфере бьюти-технологий, мобильной медицины, киберспорта, альтернативной пищи и других направлений, сообщает НКЦБФР со ссылкой на публичную информацию о проекте.
"Exlimited предлагает гражданам инвестировать средства с последующим ежедневным получением высокого процента инвестиционной прибыли (от 0,4% до 1,5% в день). Клиент делает бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере. Проект привлекает депозиты как в национальных валютах, так и в криптовалютах", - говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что Exlimited имеет похожую на B2B Jewelry реферальную программу, когда за каждого нового привлеченного инвестора начисляется дополнительный процент прибыли. Также проект активно рекламируется на YouTube теми же блогерами, которые недавно убеждали граждан вкладывать средства в B2B Jewelry, и в сообществах вкладчиков B2B Jewelry в социальных сетях.
На сайте Exlimited опубликована лицензия от 2007 года, выданная в Гонконге якобы после проведения ребрендинга бизнеса, говорят в НКЦБФР.
"В сети распространена практика, когда мошенники находят опубликованные лицензии неизвестных частных компаний и подделывают их", - отмечают в Нацкомиссии.
Место нахождения и контактные телефоны компании на сайте проекта отсутствуют. Из контактов указано только ссылки на мессенджеры, форма обратной связи и электронная почта.
"Такая анонимность для якобы успешной международной инвестиционной компании с 20-летним опытом является одним из признаков мошенничества и попыткой ввести в заблуждение потенциальных инвесторов. Кроме того, первые упоминания в сети о компании с 20 летним опытом датированы концом марта 2020 года", - отмечается в сообщении регулятора.
Кроме того, Exlimited анонсирует продажу подарочных сертификатов, имеющих признаки облигаций (долговых ценных бумаг). Компания должна обратиться к НКЦБФР для регистрации выпуска облигаций до начала продаж таких бумаг инвесторам, но на сегодня этого не было сделано, подчеркивает регулятор.
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Напомним, около 100 магазинов B2B Jewelry работают в Украине, России и Казахстане, а также у компании есть собственный ювелирный завод в Винницкой области. Компания обещает доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгоценных металлов 8% в неделю или около 400% годовых.
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В начале марта журналист-расследователь Денис Бигус опубликовал в своем блоге видеодоказательство, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых пакетах.
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По данным Генпрокуратуры и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах , и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд .
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НКЦБФР уже сообщила правоохранительным органам о нарушениях законодательства со стороны проекта B2B Jewelry и его социальной опасности .
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