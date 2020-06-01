Петр и Марина Порошенко передали в больницу Охматдет 3 тысячи швейцарских ИФА-тестов

1 июня, 2020, 15:16

Три тысячи ИФА-тестов для определения наличия антител на коронавирус производства швейцарской компании Roche, 100 защитных костюмов и 20 пульсоксиметров передали Петр и Марина Порошенко в Национальную детскую специализированную больницу Охматдет

"Мы будем тестировать всех наших сотрудников. Это очень важно, поскольку рядом с ребенком, конечно, что персонал должен быть здоровым. Будем тестировать не только врачей. Это будут и медицинские сестры, санитарки, другой персонал, который является касательным к детям. Также мы будем использовать тесты для родителей, у которых есть показания. Они часто хотят находиться рядом с детьми, и нам важно знать, что родители здоровы. Это предупредит занесение короновирусной болезни в больницу. До этого у нас ни одного случая среди наших пациентов не было. У нас инфекционный контроль в больнице достаточно строгий, и, к счастью, ни одного случая у наших детей не было. Мы искренне благодарны вам", - сказала заместитель главного врача Марина Шкурко.

"Я хочу поблагодарить весь медицинский коллектив Охматдета за ту героическую работу, которую вы делаете. Вы делаете чудо и спасаете жизни сотен маленьких пациентов, которые возвращаются к нормальной жизни и вообще живут, благодаря вам", - подчеркнул пятый президент Петр Порошенко .

Он отметил, что решение закупить тесты Фонд Порошенко принял после того, как стало понятно, что масштабное тестирование украинцев на коронавирус, обещанное властями еще в марте, осталось только на уровне обещаний.

"Еще 20 марта на всю страну было сказано, что в Украину в течение следующих 48 часов прибывает 10 млн тестов, и все будут завалены этими тестами, и все будет сделано. Как обычно это были пустые обещания, а те, что были несколько сотен завезены оказались некачественными, от них отказались во всем мире и их нельзя было использовать", - напомнил Петр Порошенко.



"В первую очередь надо тестировать врачей, и особенно детских врачей. Поскольку те, кто подходят к больным детям, особенно тем, кто болеет онкозаболеваниями, болезнями крови, донорам пациентов - безусловно в первую очередь и без каких-либо ограничений должны пользоваться высококачественными и быстрыми тестами. Я счастлив, что в Охматдете есть соответствующая лаборатория и будет достаточное количество тестов, которые могут использоваться", - отметил Петр Порошенко .

"Когда мы встречали из Швейцарии эти тесты, мы сообщили, что в понедельник, в День защиты детей будем у вас. И сегодня утром мы услышали, что к нашему приезду срочно из Министерства здравоохранения вчера в воскресенье прибежали и привезли еще и тесты от Минздрава. Правильно делаете. Мы будем вам давать список больниц, куда мы будем ехать, и обязательно чтобы вы завезли эти тесты. Я думаю, что хоть так, но мы точно должны сделать так, чтобы наши врачи были обеспечены. Потому что врачи находятся сегодня на переднем крае борьбы. В течение последних 24 часов 79 врачей заболели коронавирусом, у 104 выявлено подозрение. В целом почти 5 тыс. врачей сейчас заболели. И без качественной системы тестирования мы обеспечить защиту не сможем", - отметил Петр Порошенко .

"Дополнительно к тестам мы передаем еще и защитные костюмы. Фонд завез больше 130 тыс. защитных костюмов. Фонд также передает пульоксиметры. В страну ввезено 3 тыс. пульсоксиметров. И сегодня в Охмадете мы также хотим, чтобы такое современное оборудование было", - отметил Порошенко.

Как известно, общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в 2019 году составили около 200 миллионов гривен. А в 2020 году более 100 миллионов гривен было потрачено на борьбу с пандемией коронавируса. В частности, Фонд Порошенко вместе с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 тыс. защитных костюмов для медиков, 10 тыс. антивирусных очков, профинансировали закупку, ремонт и обеспечение расходниками более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили более 50 тыс. продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.