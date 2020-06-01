Пакет с землей: "минер" моста Метро угрожал муляжом бомбы и выдвигал "хаотичные" требования, - Нацполиция
Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко журналистам на месте происшествия, передает Еспресо.TV .
По словам Крищенко, задержанный - молодой человек 1988 года рождения, житель Вишневого, Киево-Святошинского района.
Он сообщил, что после проверки установили, что "взрывчатка" была муляжом, на самом деле в пакете была земля.
По мотивам "подрывник" никаких требований не выдвигал, однако отметил, что у него в жизни сложились сложные условия, ему негде было жить из-за семейныхе конфликтов.
"Какие-то у него проблемы семейного плана, то не может, где жить, то еще что-то", - сказал глава полиции.
Установлено, что он уже имел два мелких административных правонарушения. О ранее каких-то уголовных делах в отношении него не сообщают.
- Напомним, 1 июня неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать.
- 1 июня из-за угрозы взрыва моста Метро красная линия Киевского метрополитена работает от "Академгородка" до "Арсенальной" и от "Лесной" до "Дарницы".
- 1 июня начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киев Андрей Крищенко проводит переговоры с "минером" моста Метро .
- Мужчина требовал организовать срочную встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и угрожал взорвать мост Метро.
- 1 июня неизвестного, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, задержали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb