Пакет с землей: "минер" моста Метро угрожал муляжом бомбы и выдвигал "хаотичные" требования, - Нацполиция

1 июня, 2020, 17:03

Задержанным, который угрожал 1 июня взорвать мост Метро в Киеве, оказался мужчина 1988 года рождения, уроженец Вишневого

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко журналистам на месте происшествия, передает Еспресо.TV .

По словам Крищенко, задержанный - молодой человек 1988 года рождения, житель Вишневого, Киево-Святошинского района.

Он сообщил, что после проверки установили, что "взрывчатка" была муляжом, на самом деле в пакете была земля.

По мотивам "подрывник" никаких требований не выдвигал, однако отметил, что у него в жизни сложились сложные условия, ему негде было жить из-за семейныхе конфликтов.

"Какие-то у него проблемы семейного плана, то не может, где жить, то еще что-то", - сказал глава полиции.

Установлено, что он уже имел два мелких административных правонарушения. О ранее каких-то уголовных делах в отношении него не сообщают.

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